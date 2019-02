Kommentar: Höchste Zeit für mehr Sachlichkeit

Aus einem E wird ein A gemacht, und schon hat die Sinzig den nächsten politische Skandal. Das ist einfach unglaublich. Allzu oft ist die Stadt in der jüngsten Zeit wegen persönlicher Querelen in die Schlagzeilen geraten. Und die sogenannte Dienstwagenaffäre um den ehemaligen Bürgermeister Wolfgang Kroeger ist immer noch nicht ausgestanden. Wäre es jetzt nicht endlich einmal an der Zeit, die Grabenkämpfe zu beenden und gemeinsam anzupacken? Wem nützen die persönlichen Angriffe überhaupt? Den Sinziger Bürgern herzlich wenig. Ich denke, dass sie eher erwarten, dass die Kommunalpolitiker den ewigen Streit endlich hinter sich lassen und sich vielmehr dafür einsetzen, die Barbarossastadt weiterzuentwickeln und attraktiver zu gestalten. Denn um das Beste für Sinzig zu erreichen, lohnt sich der Austausch von Argumenten auf sachlicher Ebene – und nicht persönlicher Clinch oder Diffamierungen. Und das ist es auch sicherlich, was sich die Sinziger für den bevorstehenden Wahlkampf wünschen.

Silke Müller zu den Sinziger Querelen

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.