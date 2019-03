Kommentar: Genosse Trend ist kein Freund

Das ist klar: Die SPD muss mit dem Anspruch in den Wahlkampf ziehen, dass sie weiter Platzhirsch im VG-Rat bleiben will. 2009 hatten die Genossen ihren fünf Jahre zuvor verloren gegangenen Status an die Christdemokraten zurückerobert, den sie beim Urnengang 2014 aber nur noch knapp verteidigen konnten. Ob das am 26. Mai erneut gelingen wird, ist fraglich. Obwohl Bundes- und Landespolitik auf lokaler Ebene keine Rolle spielen sollte und die SPD-Bewerber dafür – sieht man mal vielleicht vom Landtagsabgeordneten Hans Jürgen Noss ab – auch nicht haftbar gemacht werden können, ist der Genosse Trend sicher kein Freund der Sozialdemokraten.

Ein strategischer Nachteil für die VG-Ratswahl könnte zudem sein, dass weder die Bürgermeisterbewerber aus Birkenfeld (Jürgen Schug) noch aus Hoppstädten-Weiersbach (Peter Heyda) auf der SPD-Liste für die VG-Ratswahl stehen. Denn ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.