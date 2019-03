Kleines Wetterlexikon

Sommertag: Als „Sommertag“ bezeichnen Meteorologen einen Tag mit einer Höchsttemperatur von mindestens 25 Grad Celsius. Zur Charakterisierung des Klimas zieht man die mittlere Zahl der Sommertage heran.

Tropentag: Bei Temperaturen über 30 Grad spricht man in Mitteleuropa von einem Tropentag beziehungsweise heißen Tag.Frosttage: Unter Frosttagen verstehen Wetterkundler Tage, an denen die Lufttemperatur in zwei Metern Höhe zeitweise ...