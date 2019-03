Nicht nur die 17. Auflage des Winter-Ausdauer-Cups fand mit der Siegerehrung in der Krombacher Brauerei ihr Ende, sondern auch die Laufserie im Allgemeinen. Sie werde es so nicht mehr geben, teilte Bettina Stern mit. Die Geschäftsführerin des Ausdauer-Shops aus Betzdorf betonte aber auch, dass die einzelnen Läufe bestehen bleiben und in den Sommer-Cup integriert werden sollen – was zum Teil schon in der bevorstehenden Serie umgesetzt wird (siehe Termine). Neu ist da der Wilnsdorfer Waldlauf des CLV Siegerland, der bisher im Dezember als Adventslauf den Auftakt zum Wintercup darstellte. Die beiden weiteren Wintercup-Läufe in Wehbach und Niederfischbach sollen als Saison-Auftakt ab 2020 eingebaut werden. Ab dem kommenden Jahr umfasst die älteste Laufserie Deutschlands dann zwölf Veranstaltungen.

Doch zurück zur Abschlussfeier in der Krombacher Brauerei, bei der nicht nur die Siegerehrung, sondern auch die Verlosung im Vordergrund stehe, wie Eberhard Zimmerschied vom VfL Kirchen meinte, der alljährlich ...

Lesezeit für diesen Artikel (251 Wörter): 1 Minute, 05 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.