IHK fragt ihre Unternehmen: Are you ready for Brexit?

Am 30. März verlassen die Briten wahrscheinlich die Europäische Union. Möglich ist, dass es nach dem Ausstieg eine Übergangsphase geben wird. Diese würde einen sogenannten „harten Brexit“ verhindern und am 31. Dezember 2020 enden. In einer Checkliste hat die IHK Koblenz einzelne Themen näher beleuchtet und erläutert, worauf Betriebe achten müssen: Warenverkehr, Transport, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Personal und Berufsbildung, Verträge, gewerbliche Schutzrechte und Zertifizierungen, Steuern und Gesellschaftsrecht. Zu jedem Bereich liefert die IHK in Zusammenarbeit mit der DIHK praktische Empfehlungen. Angesprochen wird auch Reach, das Registrierungsverfahren für bestimmte chemische Stoffe. Viele Stoffregistrierungen stammen aus Großbritannien. Firmen in Deutschland wird angeraten, auf die gültige Reach-Registrierung der von dort registrierten Stoffe zu achten.

Der Brexit ist auch Thema einer Infoveranstaltung am Mittwoch, 13. Februar, ab 10 Uhr in der IHK-Regionalgeschäftsstelle in Idar-Oberstein. Nach einem Kurzvortrag zu den Auswirkungen des EU-Abschieds von Großbritannien ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.