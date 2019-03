HSG-Reserve geht in der zweiten Halbzeit in Güls unter und verliert deutlich mit 24:34

TV Güls – HSG Ems/Bannberscheid II 34:24 (15:13): Eine Halbzeit lang hielt die Reserve an der unteren Mosel ordentlich mit und lag zwischendurch beim Tabellennachbarn auch mit 12:10 in Führung. „Am Anfang haben wir es geschafft sie ein bisschen zu ärgern“, bilanzierte HSG-Spielertrainer Andreas Klute die erste Viertelstunde der Partie. „Da standen wir gut in der Abwehr, haben vorne geduldig gespielt und auf unsere Chancen gewartet.“ Doch das genügte den Kombinierten bei weitem nicht zum angepeilten Erfolgserlebnis, zumal sie mit den angeschlagenen Elias Wohkittel und Timo Steigerwald, der Leihgabe aus der Landesliga-Mannschaft, gleich zwei Kräfte nur noch bedingt einsetzen konnte und zudem von Beginn an ohne drei Stammspieler auskommen musste. So schwanden die Kräfte der HSG-Recken zusehends. Vorne wurden die Abschlüsse teils unvorbereitet genommen, der TVG nutzte dies zu schnellen Gegenangriffen. „Die haben uns in der zweiten Halbzeit überrannt, da bei uns auch merklich die Kräfte nachließen“, musste Klute mit ansehen, wie die Gülser aufdrehten, vom knappen 22:18 auf 28:18 davonzogen und in der Schulsporthalle frühzeitig für Klarheit sorgten. stn

Bad Ems/Bannberscheid II: Noll, Luca Liguori - Wolf (3), Wohkittel (3), S. Berges (9/4), Hemmerich (6), A. Berges, Klute, Steigerwald, Herz, Wallroth (1/1).Schiedsrichter: Daniel Freese (Katzwinkel) - Zuschauer: 60 - ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.