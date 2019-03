Hier noch die weiteren Schulen im Kreis Altenkirchen mit den aktuellen Anmeldezahlen:

Bei der Kreisverwaltung in Altenkirchen werden die Zahlen für die Anmeldungen der weiterführenden Schulen gesammelt:

August-Sander-Realschule plus Altenkirchen: 81Bertha-von-Suttner Realschule plus Betzdorf: 31Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden: 68Westerwaldschule Gebhardshain: 100Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen: 58IGS Betzdorf-Kirchen: 146 (Aufnahmen: 112)IGS Horhausen:118 (Aufnahmen: 112)