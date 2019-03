Hackenheimer im Glück

Der TuS Hackenheim hat in der Fußball-Bezirksliga gegen den Bollenbacher SV mit 3:0 (1:0) gewonnen. „Das Ergebnis klingt deutlicher, der Spielverlauf war so deutlich nicht. Wir hatten großes Glück, dass Florian Herzog seine Chancen nicht genutzt hat.

Er hat vermutlich in seiner gesamten Karriere noch nie so viele Möglichkeiten ausgelassen wie in dieser Partie“, sagte der Hackenheimer Coach Markus Rehbein. Er ergänzte: „Wir haben eine richtig gute ...