Das Handwerk im Land fordert einen politischen Aufbruch in Berlin. Passivität wirft Kurt Krautscheid, Präsident der Handwerkskammer (HwK) Koblenz, den dortigen Akteuren vor. Und vergleicht dies mit dem Phänomen, dass im Januar angesichts der vielen guten Vorsätze die Abozahlen der Fitnessstudios in die Höhe schnellen: Wenn das Handwerk in Berlin Probleme anspreche, löse das auch diesen Januareffekt aus. Mancher Bundespolitiker steige dann voller Euphorie aufs Laufband. Doch „die politische Kondition fehlt aktuell, wirklich irgendwo anzukommen“.

Das gilt aus Sicht des Handwerks zum Beispiel beim Meisterbrief. Großen Applaus erntete Krautscheid für die Feststellung: „Die sogenannte Meisternovelle von 2004 war ein großer politischer Fehler.“ Die Vorgabe, einen ...

Lesezeit für diesen Artikel (334 Wörter): 1 Minute, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.