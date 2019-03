Grundbesitz wird neu geordnet

Bei der Flurbereinigung wird der land- und forstwirtschaftliche Grundbesitz in einem bestimmten Gebiet neu geordnet. Dabei sollen aus zersplitterten Grundbesitzflächen größere zusammenhängende Einheiten geschaffen werden, die sich besser bewirtschaften lassen. Dabei werden auch neue Wege angelegt- Die Eigentümer müssen für die Neuordnung Geld zahlen und Fläche für die neuen Wege abgeben.

Das Land bezuschusst die für die Eigentümer anfallenden Kosten mit einer Förderung in Höhe von 70 Prozent. In Kell geht man von Ausführungskosten in Höhe von 350.000 Euro aus, die ...