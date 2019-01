Die neuen Pfarrei St. Christophorus Diezer Land besteht offiziell seit dem 1. Januar.

Dieses Datum feiern die Christen der beteiligten Gemeinden in ein Gründungsgottesdienst am Sonntag, 13. Januar, 16 Uhr, in der Herz-Jesu-Kirche in Diez. Dazu wird auch Bischof Georg Bätzing erwartet. Im ...