das transparente Material wird hergestellt aus den drei Grundrohstoffen Sand, Soda und Kalk sowie zusätzlichen, natürlichen und naturidentischen Rohmaterialien. Grundsätzlich geht die Herstellung bis ins dritte Jahrtausend vor Christi Geburt zurück. Für jede Glassorte – vom Behälterglas über das Flachglas bis zum Gebrauchs- und Spezialglas – gibt es eigene Glasfabriken (sogenannte Glashütten), die auf diese Gläser spezialisiert sind.

Für Behältergläser wie Weinflaschen fließt in der Regel ein sehr großer Anteil an Recyclingglasscherben mit in die Produktion. Glas wird in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens verwendet und stellt ...