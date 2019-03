Fakten zur zwölften Staffel

Auch bei der zwölften Staffel setzt RTL in der Jury auf ein bewährtes Trio. Profitänzerin Motsi Mabuse, der seit jeher bei allen Kandidaten gefürchtete internationale Wertungsrichter Joachim Llambi und der kubanische Catwalk-Trainer Jorge Gonzalez geben nach jedem Auftritt ihr Urteil ab, das am Ende mit der Wertung der Zuschauer addiert wird. Bei den Teilnehmern setzt der Sender auf eine illustre Mischung, in der nicht nur Sabrina Mockenhaupt die Sparte Leistungsport vertritt.

Auch der frühere Handballprofi Pascal Hens versucht sich auf dem Tanzparkett. Weitere Promis sind etwa Comedian und Moderator Oliver Pocher oder Designerin Barbara Becker. Die Staffel läuft bis zum Finale ...

