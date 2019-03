Kurzen Prozess machte die SG Elbert/Welschneudorf/Stahlhofen (blaues Trikot Niklas Born, hier bedrängt von Marvin Schneider) am ersten Spieltag des Jahres mit dem gastgebenden Schlusslicht SG Horressen-Elgendorf II. Beachtliche sieben Mal hatte der frühere Bezirksligist am Ende eingenetzt – dabei war das Toreschießen bislang nicht die liebste Übung des Tabellenneunten. In 15 Partien hatte die Elf, die von Holger Best betreut wurde, bis dato 17 Mal getroffen.

Diese Quote haben die Elberter durch den 7:0 (3:0)-Auswärtserfolg im 16. Anlauf gehörig verbessert. Foto: Michelle Saal

