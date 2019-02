e- aufmacher sprungbrett-05.01.2016 14:13:52_k_k-2019-02-20 17:10:48.850-BZ

In der kommenden Woche soll der Daubacher Unternehmer Patrick Schäfer die noch anstehenden Fällarbeiten (oben) der Fichtenschonung an der Bockenauer Schweiz und vor der Ortslage Winterburg ausführen. Im Entwurfsplan des LBM soll der Wendeplatz (links unten) für Lkw bei Bockenau als letzter Bauabschnitt asphaltiert werden. Die Baufirma Faber will irr fahrende Lkw zur Firma Musashi möglichst früher abfangen und überlegt einen anderen zeitlichen Ablaufplan.

In der Bockenauer Ortslage (rechts unten) wird auch das historische Pflaster im Rahmen des Ausbaus durch eine neue Asphaltfahrspur ersetzt. Fotos: Saueressig

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.