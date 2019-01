Dierdorferin sammelt Spenden für Obdachlose in Koblenz

Eine junge Frau aus Dierdorf im Kreis Neuwied sammelt Spenden, um Päckchen für Wohnungslose zu packen. Diese will sie dann an verschiedenen Stellen in Koblenz verteilen. „In die Pakete würde ich gern ein paar haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Socken und weitere Dinge, die sie halt brauchen könnten, packen. Da ich das aber leider nicht alles allein finanzieren kann, bin ich natürlich auch auf die Hilfe anderer Leute angewiesen“, sagt Sandy Kruska und hat dazu auf der Internetplattform gofundme den Beitrag „Care-Pakete für Obdachlose“ eingestellt.

Hier kann man entweder Geld spenden oder mit Kruska in Kontakt treten, wenn man Dinge von der Liste, die sie auf der Seite veröffentlicht hat, bei ihr abgeben oder ihr ...

