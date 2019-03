Die dritte Geldautomatensprengung im Kreis Ahrweiler seit 2006

Eine Geldautomatensprengung sieht nicht nur spektakulär aus, sie hinterlässt oft auch größere finanzielle Gebäudeschäden. Das gilt auch für die zwei zwei Geldautomatensprengungen, die es bisher im Kreis Ahrweiler gab. Am 18.

Dezember 2014 wurde ein Automat in der Raiffeisenbank Wershofen in die Luft gejagt. Der am Haus entstandene Schaden wurde auf mehr als 300.000 Euro geschätzt. Zwei Täter wurden gesichtet. Drei ...