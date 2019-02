Die Berlinale 2019

Bei dieser Berlinale sind vergleichsweise viele Frauen als Regisseurinnen im Wettbewerb dabei. Jurypräsidentin Juliette Binoche sieht darin ein gutes Zeichen. Von den 17 Filmen entstanden sieben unter weiblicher Regie – so viele wie nie. „Das ist ein guter Schritt nach vorn. Vor zehn Jahren war es noch nicht so“, sagte die französische Schauspielerin vor dem Auftakt der 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Binoche ist die diesjährige Jurypräsidentin.

Jurymitglied Rajendra Roy, Filmkurator des New Yorker Museum of Modern Art, trug ein T-Shirt mit der Aufschrift „The Future of Film is Female“ – die Zukunft des Films ist weiblich. ...