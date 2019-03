Der Löwenanteil aller Güter wird auf der Straße transportiert

Allen Rufen nach einer durchgreifenden Verkehrswende zum Trotz rollt nach wie vor der mit Abstand größte Teil des Güterverkehrs in Deutschland über die Straße. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes entfielen 2017 von der beförderten Gütermenge rund 79 Prozent auf den Straßenverkehr. Das war in etwa der gleiche Anteil wie zur Jahrtausendwende, bei einem deutlich gestiegenen Umfang der Beförderungsmenge.

In Rheinland-Pfalz arbeiteten 2017 rund 16.400 Beschäftigte in den landesweit 2100 Betrieben, die in der Güterbeförderung auf der Straße tätig sind. Fünf Jahre zuvor waren es laut Statistischem Landesamt noch ...