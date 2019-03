Der deutschlandweite Trend: 6,9 Millionen Menschen in der Schuldenspirale

Die Schere zwischen Arm und Reich ist wieder ein Stück weiter auseinandergegangen. Demnach sind aktuell 6,9 Millionen Bürger überschuldet – 19.000 mehr als 2017. Das entspricht einer Überschuldungsquote von 10,04 Prozent, wobei es starke regionale Unterschiede gibt.

Der Landesdurchschnitt liegt bei „nur“ 10,10 Prozent (Vorjahr 10,9 Prozent). Rheinland-Pfalz rangiert damit im Mittelfeld. Am besten sieht es in dieser Hinsicht nach wie vor in Bayern aus, wo der ...