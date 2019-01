Das Konzentrationslager Auschwitz

Das frühere Konzentrationslager Auschwitz gilt international als das wichtigste Symbol für den Holocaust, dem rund sechs Millionen Menschen zum Opfer fielen, die meisten von ihnen Juden. Die deutschen Nationalsozialisten betrieben den Lagerkomplex von 1940 bis 1945 am Westrand der Stadt Auschwitz (Oswiecim) zwischen Krakau und Kattowitz im besetzten Polen. Insgesamt wurden dort mehr als eine Million Menschen ermordet.

Der Komplex bestand aus dem Vernichtungslager Birkenau, einem Stammlager, dem Arbeitslager Monowitz und weiteren Außenlagern. Häftlinge wurden per Eisenbahn in das Konzentrationslager transportiert. Viele wurden direkt von den Zügen in ...