„Und es ward Licht“ heißt das Buch zur Aufführung von „Manu, Moses & More“. Der Bilderzyklus wurde von Christiane Usadel eigens für das eurythmisch-sinfonische Theaterprojekt geschaffen.

C. Usadel Foto: mm

Das Werk im DIN-A4-Format hat 52 Seiten mit 17 ganzseitigen Bildern und dem vollständigen Text des Theaterstücks.

Es kann für 18 Euro in der Rudolf-Steiner-Schule in Neuwied oder beim Landesmusikgymnasium in Montabaur erworben werden. mm