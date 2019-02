Daniel Benske ist nicht mehr EHC-Trainer

Der EHC Neuwied hat sich kurz vor Beginn der Play-off-Runde in der Eishockey-Regionalliga West von seinem Trainer Daniel Benske getrennt, der die Bären seit Januar 2018 betreute. „Der Vertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst“, heißt es in einer Pressemeldung, die der EHC am späten Sonntagnachmittag versendete. „In den vergangenen Wochen stellten Mannschaft, Vorstand und Trainer gleichermaßen leider fest, dass sich Spieler und Coach gegenseitig nicht mehr so erreichen, wie alle es als notwendig erachten, um unsere bisher sehr gute Saison nach unseren Vorstellung zu Ende zu bringen“, erklären die EHC-Vorsitzende Sandra Fischer und Teammanager Carsten Billigmann darin.

In den vergangenen sechs Partien durfte Benske aufgrund einer Sperre schon nicht mehr hinter der Bande stehen. Ihn vertrat unter anderem der EHC-Jugendkoordinator und B-Schein-Trainer Holger Pöritzsch, der gemeinsam mit ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.