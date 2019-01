Buchbinderin schenkt der Stadt Goldenes Buch

Kein Neujahrsempfang ohne Eintrag ins Goldene Buch. Was dieses Mal allerdings fast gescheitert wäre, denn das Goldene Buch war voll. „Und die Kosten für ein neues jenseits aller Vorstellungen“, so Oberbürgermeister Peter Labonte.

Ein Segen, dass in dieser Notsituation Andrea Zeitzem-Philipps in die Bresche sprang. Die Lahnsteiner Buchbinderin gestaltete das neue Goldene Buch, in das sich Festredner Hendrik Hering als Erster eintragen durfte. ...