Antrag für Gemeinschaftshaus – FWG war SPD zuvorgekommen

Die SPD-Fraktion beantragte in der jüngsten Ratssitzung, dass die Ortsgemeinde Miehlen ein Konzept für ein Gemeinschaftshaus entwickeln soll; „... um Hausarztpraxis, Apotheke und Dorfladen in einem zentral gelegenen Gebäude unterbringen zu können“. Die Attraktivität der Gemeinde werde so gesteigert und die Grundversorgung der Bürger gesichert. Über den Antrag abgestimmt wurde allerdings nicht. Denn: „Das Konzept gibt es bereits, wir sind schon ein Stück weiter“, sagte Ortsbürgermeister Ernst-Georg Peiter.

Schon 2016 war im Rat über eine ganz ähnliche Idee von André Skibinski-Lüttmann aus der FWG-Fraktion beraten worden. Die Gemeindeverwaltung habe damals den Auftrag vom Rat erhalten, sich Gedanken über ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.