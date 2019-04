An diesen Terminen kann man 2019 sonntags shoppen

Neben dem Geysirfrühling sind in Andernach in diesem Jahr wie gewohnt drei weitere verkaufsoffene Sonntage geplant:

Anlässlich der Auto- und Freizeitschau in den Rheinanlagen öffnen die Einzelhändler am 28. April ihre Geschäfte. Zum Stadtfest „Andernach schmeckt“ gibt es am 7. Juli einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag. Zum Michelsmarkt findet ...