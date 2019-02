Am Samstag geht das närrische Programm weiter

Am Samstag, 23. Februar, lädt der Musikverein zur zweiten Kappensitzung ins Jugendheim ein. Einlass ist um 19.11 Uhr, Beginn um 20.11 Uhr.

Karten gibt es unter Tel. 06762/9367629 oder an der Abendkasse. Weiter geht es mit der Frauenprunksitzung der Beltheimer Landfrauen am Weiberdonnerstag, 28. Februar, ab 15.11 Uhr, der Kinderfastnacht am Samstag, ...