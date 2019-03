A-Liga: Der Blick auf die anderen Plätze

SG Dahlheim/Prath – SG Reitzenhain/ Bogel/Bornich (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 1:2): Nur eine Woche nach dem Kräftemessen im Viertelfinale des Kreispokals, bei dem sich die Hamm-Elf knapp mit 1:0 durchsetzte und wieder einmal das Ticket für den Rheinlandpokal sicherte, kommt es auf Kunstrasen zum schnellen Wiedersehen. Die Gastgeber wollen unbedingt die Chance nutzen, mit dem fünften Heimsieg den Rückstand zum unbekümmerten Aufsteiger auf vier Zähler zu verkürzen.

SV Braubach - TuS Katzenelnbogen-Klingelbach (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 1:6): Spätestens am 7. Juni über dem Strich zu stehen lautet das Ziel der Marksburgstädter. Um dieses ambitionierte Vorhaben in die ...