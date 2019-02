16. Wolfsnachweis in Rheinland-Pfalz

Mit dem neuen Fotonachweis auf dem Stegskopf wurden bisher in 16 Fällen Wölfe in Rheinland-Pfalz nachgewiesen, die laut Umweltministerium wahrscheinlich auf sechs bis zehn einzelne Wolfsindividuen zurückzuführen sind. Da der Wolf eine „hochmobile“ Art ist, hat das Land im März 2018 ein gemeinsames Vorgehen zum Herdenschutz und Wolfsmanagement mit Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland beschlossen. Die Kooperationsvereinbarung umfasst die länderübergreifende Zusammenarbeit bei Fang und Besenderung von Wölfen, den Umgang mit bzw.

die Tötung von auffälligen Tieren sowie einen regelmäßigen Informationsaustausch.Der 2015 beschlossene Managementplan zum Umgang mit Wölfen in Rheinland-Pfalz sieht die Möglichkeit für Präventions- und Ausgleichsmaßnahmen vor. So werden Schäden an ...