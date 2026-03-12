Noch nie lief es in Indian Wells so gut für Alexander Zverev wie in diesem Jahr: Erstmals steht der Olympiasieger im Halbfinale. Der Weg dorthin ist überzeugend.

Indian Wells (dpa) - Alexander Zverev hat erstmals in seiner Karriere das Halbfinale beim Masters in Indian Wells erreicht. Der Tennis-Olympiasieger aus Hamburg gewann sein Viertelfinale gegen den Franzosen Arthur Fils souverän 6:2, 6:3. Bei dem mit 9,4 Millionen US-Dollar (rund 8,1 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturnier trifft der 28-Jährige nun entweder auf die Nummer zwei der Welt, Jannik Sinner aus Italien, oder den US-Amerikaner Learner Tien.

Zverev war in Indian Wells bislang nie über das Viertelfinale hinaus gekommen. Wie in den vorausgehenden Partien hatte er das Match aber auch gegen Fils fast durchgehend unter Kontrolle und dominierte vor allem im ersten Satz. In Stadion zwei auf der Anlage in der kalifornischen Wüste fand Fils keine Mittel gegen den Hamburger, der sich schon im Vorfeld extrem selbstbewusst präsentiert und eine Niederlage von Fils prognostiziert hatte.

Zverev mit großem Respekt vor Fils

«Das war definitiv ein gutes Spiel. Wenn Arthur gesund ist, ist er auf dem Weg, einer der besten Spieler der Welt zu werden. Ich habe großen Respekt, er ist unglaublich», sagte Zverev.

Erneut gelang es Zverev, sein umgestelltes, aggressiveres Spiel durchzusetzen. Im zweiten Durchgang wehrte er gleich im ersten Aufschlagspiel eine Breakchance für Fils ab und holte sich selbst ein frühes Break zum 3:2. Das war bereits die Vorentscheidung. Nach 1:22 Stunden machte er den Einzug ins Halbfinale mit dem zweiten Matchball perfekt.