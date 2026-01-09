Zeugenaufruf: Hindernis im Gleis bereitet (Tattag war bereits am 7. Dezember 2025)





Bisher unbekannte Täter legten im Bereich des Bahnhofs Oberwinter gegen 19:40 Uhr eine Bank einer Bierzeltgarnitur in das Gleis Fahrtrichtung Köln. Eine herannahende Regionalbahn überfuhr die Bank, welche daraufhin in mehrere Stücke zerbrach. Aufgrund des Vorfalls kam es zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr.



Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell