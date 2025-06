Dortmund (dpa) – Der von Borussia Dortmund umworbene Jobe Bellingham ist vom englischen Fußball-Verband FA für die U21-Europameisterschaft nominiert worden. Das Turnier findet vom 11. Juni an in der Slowakei statt – kurz vor dem Beginn der Club-WM in den USA, zu der der BVB den Bruder des ehemaligen Dortmunders Jude Bellingham bereits gerne verpflichten würde. Dafür müsste ein Transfer spätestens bis zum 10. Juni realisiert sein.

Der 19-Jährige hatte zu Wochenbeginn erklärt, nach Dortmund wechseln zu wollen. Die Verhandlungen zwischen dem BVB und dem Premier-League-Club AFC Sunderland halten seitdem an. Die Ausstiegsklausel für das Talent liegt dem Vernehmen nach bei 40 Millionen Euro. Der BVB soll laut Medienberichten aber nur bereit sein, rund 30 Millionen Euro zu bezahlen.