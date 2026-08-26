Amsterdam (dpa) – Ruderer Oliver Zeidler ist auf dem Weg zu seinem vierten WM-Titel souverän in die Weltmeisterschaft in Amsterdam gestartet. Der Olympiasieger im Einer setzte sich auf der Regattastrecke Bosbaan überlegen in seinem Vorlauf durch und zog ins Viertelfinale am Freitag ein. Im Feld der insgesamt 37 Boote fuhr der 30-Jährige über die sieben Vorläufe in 7:24,15 Minuten zwar nur die 16. schnellste Zeit des Tages, hatte in seinem Rennen aber mehr als acht Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten.

Im Einer der Frauen qualifizierte sich auch Alexandra Föster als Dritte ihres Vorlaufs über die Zeit für das Viertelfinale. Die 24-Jährige benötigte 8:03,41 Minuten für die 2.000 Meter und ruderte damit die achtschnellste Zeit des Tages. Die Tagesbestzeit im Feld der 26 Boote stellte die Olympiasiegerin Lauren Henry in 7:54,69 Minuten auf. Die Britin war gemeinsam mit der Deutschen in einem Vorlauf gestartet, in dem Föster bis zur 500-Meter-Marke noch in Führung lag.