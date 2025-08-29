Es ging nur noch um kleine Details - jetzt ist der Deal durch. RB Leipzig einigt sich mit Tottenham auf einen Wechsel von Spielmacher Xavi Simons. Der zeigt sich überglücklich.

Leipzig (dpa) - Der Transfer von Xavi Simons von RB Leipzig zu Tottenham Hotspur ist perfekt. Der niederländische Nationalspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zum Premier-League-Club. Simons erhalte einen langfristigen Vertrag und werde die Trikotnummer 7 erhalten, teilte Tottenham mit. «Ich bin wirklich glücklich und kann es kaum erwarten, loszulegen. Davon habe ich schon lange geträumt», wurde der 22 Jahre alte Profi in der Pressemitteilung zitiert.

Als Ablöse sollen geschätzt rund 60 Millionen Euro an den Fußball-Bundesligisten aus Sachsen fließen. Für RB kam der Offensivspieler, an dem auch der deutsche Rekordmeister Bayern München zwischenzeitlich Interesse gezeigt haben soll, in 78 Pflichtspielen auf 22 Tore und 24 Vorlagen.

Der Wechsel wurde damit noch vor dem Bundesliga-Heimauftakt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim vollzogen. Somit muss RB-Cheftrainer Ole Werner im Mittelfeld umplanen. «Wir haben eine klare Idee», hatte Werner schon vor der Bekanntgabe des Transfers gesagt. Doch dafür müsse «erstmal der erste Stein fallen».

Elliott als Notfallplan

RB habe ohnehin im Mittelfeld «schon Spieler mit Perspektive dazugeholt und den einen oder anderen Vorgriff gemacht», betonte Werner und fügte an: «Natürlich schauen wir immer, ob wir die Truppe nochmal verstärken können.»

Heißester Kandidat als Simons-Nachfolger ist Harvey Elliott vom FC Liverpool. Der 22-Jährige wurde vom globalen RB-Fußballchef Jürgen Klopp höchstpersönlich an der Anfield Road geformt und könnte der neue Hoffnungsträger der Sachsen werden.