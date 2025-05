Würzburg (dpa) – Jhivvan Jackson hat die nächste Auszeichnung der Basketball-Bundesliga erhalten. Der Guard der Würzburg Baskets wurde zum wertvollsten Spieler der regulären Saison gewählt. Zuvor hatte er sich bereits die Ehrung als bester Offensivspieler der Liga gesichert.

Jackson setzte sich bei der Wahl mit 36,1 Prozent der Stimmen vor Carsen Edwards (FC Bayern München/15,3) und Ryan Mikesell (MLP Academics Heidelberg/13,9) durch. Seine Klasse im Team der Franken bewies er vor den beiden letzten Hauptrundenspielen mit der durchschnittlichen Ausbeute von 18,6 Punkten und 4,6 Assists.

Bereits in der Vorsaison war in Otis Livingston II ein Würzburger Profi als wertvollster Spieler ausgezeichnet worden. Die Assistenztrainer, Kapitäne und Medienvertreter wählen den Most Valuable Player.