Braunschweig (dpa) – Die Würzburg Baskets stehen im Halbfinale um die deutsche Basketball-Meisterschaft. Das Team von Trainer Saso Filipovski gewann das entscheidende fünfte Viertelfinalspiel bei den Löwen Braunschweig 97:88 (77:77, 45:27) nach Verlängerung und setzte sich in der Best-of-Five-Serie mit 3:2 durch. Gegner im Halbfinale ist am Sonntag Alba-Berlin-Bezwinger ratiopharm Ulm. Im anderen Halbfinale duellieren sich Meister FC Bayern und die Academics Heidelberg.

Für die Braunschweiger trafen Sananda Fru (21 Punkte) und Arnas Velicka (19) in einem packenden Duell am besten. Auf Würzburger Seite erzielten der überragende Zac Seljaas (24), Jhivvan Jackson (20) und Hannes Steinbach (20) die meisten Punkte. Der 19 Jahre alte Steinbach war es auch, der die Partie mit einem spektakulären Dreier in die Overtime schickte.

Die Braunschweiger fanden in eigener Halle zunächst überhaupt nicht ihren Rhythmus, gerade mal zehn Punkte holten die Löwen im ersten Viertel. Auch im zweiten sah es kaum besser aus für das Team von Jesús Ramírez.

Würzburg schien die Partie zu kontrollieren, fand nach der Pause aber plötzlich keine Mittel mehr gegen eine phasenweise furios aufspielende Braunschweiger Offensive. In der Overtime punkteten dann die Gäste wieder konsequenter.