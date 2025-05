Wück überreicht Meisterschale an Bayern-Fußballerinnen

Die Meisterschaft ist zugunsten des FC Bayern entschieden. Nun steht auch fest, wer am letzten Spieltag die Schale übergibt.

München (dpa) – Bundestrainer Christian Wück übergibt am Sonntag die Meisterschale an die Fußballerinnen des FC Bayern. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, wird neben Wück auch DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch der Delegation angehören, die den Spielerinnen im Stadion am FC Bayern Campus den Titel aushändigen.

Der deutsche Meister und DFB-Pokalsieger empfängt zuvor die SGS Essen (14.00 Uhr, sportschau.de/Magentasport/DAZN) zum 22. und letzten Spieltag der Bundesliga-Saison. Die vom scheidenden Alexander Straus trainierten Münchnerinnen hatten bereits am 20. Spieltag durch ein 3:1 zu Hause gegen den SC Freiburg die Meisterschaft klargemacht.

Vizemeisterschaft noch umkämpft

Hinter dem Doublesieger geht es zeitgleich noch um die Vizemeisterschaft zwischen dem VfL Wolfsburg (48 Punkte) und Eintracht Frankfurt (47). Der VfL will mit einem Heimsieg zu Hause gegen den Vierten Bayer 04 Leverkusen (43) alle Zweifel an der direkten Champions-League-Qualifikation zerstreuen. Die Eintracht gastiert parallel beim Achten RB Leipzig (27).