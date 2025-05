Die Fußballerinnen aus Wolfsburg sind auch nächstes Jahr wieder in der Champions League dabei. Im Fernduell am letzten Liga-Spieltag verteidigen sie Rang zwei hinter Meister Bayern.

Wolfsburg (dpa) – Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben Platz zwei in der Bundesliga gesichert und sind damit auch nächstes Jahr fix in der Champions League dabei. Die Niedersächsinnen gewannen am letzten Spieltag zu Hause ungefährdet mit 3:1 (3:0) gegen Bayer Leverkusen und verteidigten die Vizemeisterschaft hinter dem FC Bayern.

Bei einem Patzer des VfL wäre Eintracht Frankfurt, das 2:0 (0:0) in Leipzig gewann, im Klassement noch vorbeigezogen und hätte sich das direkte Ticket für die Königsklasse geschnappt. Die Hessinnen treten nun in der Champions-League-Qualifikation an.

Die Wolfsburgerinnen zeigten mit drei Toren schon in der ersten Viertelstunde, dass sie sich Platz zwei nicht nehmen lassen. Der einstige deutsche Fußball-Primus beendet erstmals seit 2011/12 eine Saison ohne nationalen oder internationalen Titel. Immerhin eine persönliche Auszeichnung gab es: VfL-Stürmerin Lineth Beerensteyn wurde mit 16 Treffen Torschützenkönigin, und das, obwohl sie gegen Leverkusen wegen einer Verletzung fehlte.

Schalen-Übergabe und Trainer-Abschied in München

Dagegen schaffte Dauerrivale FC Bayern das erste Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal und konnte im Stadion am eigenen Campus die große Feier starten. Vor den Augen von Bundestrainer Christian Wück gewannen die Münchnerinnen – die schon zuvor als Meisterinnen feststanden – ihr letztes Saisonspiel mit 3:0 (2:0) gegen die SGS Essen.

Anschließend wurde den Spielerinnen des scheidenden Trainers Alexander Straus die Meisterschale überreicht – so wie am vorigen Abend schon ihren männlichen Bayern-Kollegen. Die Bayern-Frauen schafften den dritten Meistertitel in Serie.

Nur in der Champions League reichte es in diesem Jahr wieder nicht für die vorderen Plätze – gegen Olympique Lyon schied der deutsche Fußball-Primus im Viertelfinale aus. Im nächsten Jahr wollen die Münchnerinnen auch in der Königsklasse um den Titel mitspielen.