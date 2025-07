Für Jesper Lindström ist es eine Rückkehr. Und an die Bundesliga hat er gute Erinnerungen. Feierte er doch mit der Eintracht seinen größten Erfolg. Jetzt will er in Wolfsburg zeigen, was er kann.

Wolfsburg (dpa) – Der VfL Wolfsburg hat sich für die kommende Saison mit Jesper Lindström verstärkt. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wird für ein Jahr vom italienischen Erstligisten SSC Neapel ausgeliehen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Für Lindström ist es eine Rückkehr. Der Däne lief in der deutschen Beletage von 2021 bis 2023 in 57 Pflichtspielen (zwölf Tore und neun Vorlagen) für Eintracht Frankfurt auf. Mit den Hessen gewann der dänische Nationalspieler 2022 die Europa League. In der vergangenen Saison war er an den FC Everton in England verliehen worden.

«Jesper hat Erfahrungen in der Bundesliga und auf internationaler Ebene. Mit ihm gewinnen wir einen dynamischen und sehr flexiblen Spieler, der im Mittelfeld nahezu alle Positionen ausfüllen kann», sagte Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.