Das ist neu: Tankflaschen in Wohnmobilen und Wohnwagen dürfen jetzt auch an öffentlichen Tankstellen mit Autogas befüllt werden. Ein paar Regeln gibt es dafür aber.

Berlin (dpa/tmn) – Wer im Wohnmobil eine Tankflasche für Flüssiggas hat, kann die ab sofort an öffentlichen Tankstellen in Deutschland mit Autogas befüllen. Darauf weist der Deutsche Verband Flüssiggas (DVFG) hin – und nennt praktischerweise auch gleich die Regeln.

Voraussetzung ist, dass das Vorratsbehältnis im Wohnwagen oder Wohnmobil entsprechend den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes 607 eingebaut ist. Darin ist unter anderem von einer sicheren Anbringung mit versiegelter Verbindung im Flaschenkasten und gleichzeitiger werkzeugloser Entnahme die Rede.

Was da sein muss: Füllstopp und Sicherheitsventil

Befüllt werden darf die Flasche auch nur im fixierten Zustand und nur über einen von außen zu erreichenden Füllanschluss am Fahrzeug. Für diesen Außenanschluss gelten strenge Regeln. So darf die Füllanschlussleitung etwa nicht durch den Wohnraum verlaufen, außerdem sind ein automatischer Füllstopp und ein Sicherheitsventil vorgeschrieben.

Erfüllt das Freizeitmobil diese Anforderung nicht, müsste für die Befüllung an der Tankstelle zunächst nachgerüstet werden – mit anschließender Prüfung durch einen Sachverständigen, so Markus Lau vom DVFG. Auch eine nachträgliche Ertüchtigung von Bestandsanlagen ist möglich.