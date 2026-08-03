Wer sich um Kranke, Pflegebedürftige oder kleine Kinder kümmert, hat es oftmals mit ganz schön viel Müll zu tun: Windeln, Einmalhandschuhe, Cremes und Co. Wie man das alles richtig entsorgt.

Köln (dpa/tmn) – Wickeln und weg damit – doch wohin kommen eigentlich gebrauchte Windeln oder Pants? In jedem Fall nicht in die Gelbe Tonne oder in den Gelben Sack. Darauf weist die Initiative «Mülltrennung wirkt» hin. Die Windeln oder Pants verunreinigen demnach den gesammelten Verpackungsabfall – und erschweren die spätere Sortierung fürs Recycling.

Stattdessen schmeißt man die benutzten Windeln am besten in den Restmüll. Gleiches gilt übrigens für andere Dinge, die häufig bei der Pflege anfallen oder wenn man ein Baby zu Hause hat: Einmalschutzauflagen, Hygienetücher und Einmalhandschuhe.

Müll schon im Bad trennen

Die Initiative empfiehlt für eine hygienische Entsorgung, all diese Abfälle bereits im Bad von denjenigen Dingen zu trennen, die in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne gehören. Also etwa von Aluminium- und Kunststofftuben für Salben, Gele oder Cremes oder von leeren Kunststoffflaschen für Lotionen, Pumpsprays und Co.

Auch leere Medizingläschen und -flaschen kann man dort direkt trennen. Sie kommen später nach Farben sortiert in die Altglascontainer.

Nicht vergessen: Schaum- und Spraydosen vor dem Wegwerfen immer komplett leeren. Denn wenn die Dosen noch mit Inhalt im Entsorgungsfahrzeug oder in der Sortieranlage unter Druck geraten, kann es den Angaben nach zu Bränden oder Verpuffungen kommen.