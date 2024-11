Schnee schränkt Training ein Wissens Spornhauer hat Respekt vor Gegner Morbach 21.11.2024, 16:20 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Der VfB Wissen fuhr am vergangenen Sonntag einen wichtigen Sieg ein. Am kommenden Sonntag geht es nach Morbach. Ein Gegner, vor dem Trainer Dirk Spornhauer gehörig Respekt hat.

Als „sehr wichtig“ stufte Dirk Spornhauer, der Trainer des VfB Wissen, den 2:1-Heimerfolg in der Rheinlandliga gegen den TuS Immendorf am vergangenen Wochenende ein. Die Siegstädter wollen daran anknüpfen und den Blick am liebsten weiter in die obere Tabellenhälfte richten.

