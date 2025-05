Leverkusen (dpa) – Bayer Leverkusens scheidender Meistertrainer Xabi Alonso hat keine Kenntnis davon, dass Jungstar Florian Wirtz bei einem möglichen Wechsel nur zum FC Bayern München möchte. «Das ist nicht meine Information. Ich habe mit Flo gesprochen, über uns, über das Spiel. Wir haben nicht über die Zukunft gesprochen», sagte Alonso auf einer Pressekonferenz in Leverkusen vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund, wo er seinen eigenen Abschied zum Saisonende verkündete.

Die «Bild» hatte zuvor berichtet, dass Wirtz seinen Trainer Alonso informiert haben soll, dass er weder zu Real Madrid noch zu Manchester City, sondern nur zum FC Bayern München wechseln will. Der Zeitpunkt des möglichen Wechsels soll offen sein. Bei Bayer besitzt der Jungstar noch einen Vertrag bis 2027.

Eberl verfolgt Berichte um Wirtz nicht

Angesprochen auf Meldungen über einen möglichen Transfer von Wirtz nach München erwiderte Bayern-Sportvorstand Max Eberl, dass er die Berichte nicht verfolge. Das Thema schwele schon lange in der Öffentlichkeit, sagte er und meinte grundsätzlich: «Wir werden unsere Aufgaben machen, haben Ideen und Gedanken. Wir schauen, was umzusetzen und zu realisierten ist. Dann werden wir sehen, wie der Kader bei der Club-WM und in der neuen Saison aussieht.»