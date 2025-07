Rekordtransfer Florian Wirtz jubelt erstmals für den englischen Fußball-Meister. Ein weiterer Millionen-Zugang gibt bei dem Testspielsieg in Yokohama seinen Einstand.

Yokohama (dpa) – Rekordzugang Florian Wirtz hat sein erstes Tor für den FC Liverpool erzielt. Der 22 Jahre alte Fußball-Nationalspieler traf beim 3:1 (0:0)-Testspielsieg des englischen Meisters bei den Yokohama F. Marinos mit einem präzisen Schuss ins linke Eck zum zwischenzeitlichen Ausgleich in der 62. Minute. Der neue Stürmer Hugo Ekitiké, für den Eintracht Frankfurt inklusive Boni bis zu 95 Millionen Euro kassieren könnte, gab in Japan sein Debüt für die Reds.

Wie Wirtz stand der 23 Jahre alte Ekitiké in der Startelf, musste nach der Pause aber Darwin Núñez weichen. Nach dem Rückstand in der 55. Minute brachte Wirtz den Favoriten in die Spur. «Ich bin wirklich glücklich, dass ich mein erstes Tor erzielen konnte. Ich hoffe, dass noch weitere folgen werden», sagte der Ex-Leverkusener nach Club-Angaben zu seiner Tor-Premiere im Liverpooler Trikot.

Für Wirtz, der mit seinem Wechsel zum teuersten Transfer eines deutschen Fußballers überhaupt wurde, war es der dritte Auftritt für das Team von Trainer Arne Slot. Die Ablösesumme kann Berichten zufolge inklusive Bonuszahlungen auf bis zu 150 Millionen Euro steigen.

Joker Frimpong bereitet Führung vor

Liverpools Tor zum 2:1 durch den 18 Jahre alten Nachwuchsspieler Trey Nyoni (68.) hatte der eingewechselte Jeremie Frimpong vorbereitet. Der Außenverteidiger kam ebenfalls von Leverkusen neu nach Liverpool. Für den Endstand sorgte der erst 16-jährige Rio Ngumoha (87.) nach einem spektakulären Dribbling.

Vor dem Spiel im Nissan-Stadion wurde dem früheren Liverpooler Profi Diogo Jota und dessen Bruder André Silva gedacht, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren. Der frühere Reds-Stürmer Ian Rush legte zu Ehren Jotas vor Anpfiff einen Blumenkranz in der Arena nieder.