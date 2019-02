Zahlreiche Teilnehmer bei der traditionellen Wanderung der FWG.

Helmut Jäckels, FWG-Vorsitzender, staunte nicht schlecht. Rund 40 Hackenheimer kamen, um an der traditionellen Winterwanderung der FWG teilzunehmen. Und so ging es dann auch zu Fuß los, vom Dorfplatz in ...