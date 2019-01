Gelungene Aktion der Firma Microtech für die Kinderkrebshilfe Mainz.

In diesem Jahr verlief die Vorweihnachtszeit bei der Firma Microtech in Hargesheim anders als sonst. Statt Geschenke auszusuchen, beschlossen die Geschäftsführer Benjamin Bruno und Amadeus Kubach für einen guten Zweck zu spenden. Gemeinsam mit den Mitarbeitern suchten sie eine Organisation in der Region, die sie gerne unterstützen würden. Schließlich fiel die Wahl auf die Kinderkrebshilfe Mainz.Neben der eigenen Spende beschloss die Microtech auch ihr umfangreiches Netzwerk um Unterstützung zu bitten. Anfang Dezember rief das Unternehmen ...