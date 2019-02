Die Kreuznacher Zentralwäscherei spendete insgesamt 2500 Euro für den Wünschewagen der ASB und die Sonnwaldstiftung.

Strahlende Gesichter gab es bei der Übergabe der beiden Spendenschecks in den Räumlichkeiten der Kreuznacher Zentralwäscherei. Die Auszubildenden durften wie in jedem Jahr, insgesamt 2500 Euro an soziale Einrichtungen in ...