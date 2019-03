Zehn Boni-Busse hat das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken in Paderborn diese Woche an katholische Kirchengemeinden vergeben.

Die VW-Busse sind von Paderborn aus an die Ostsee, an die Nordsee und über verschiedene Orte in Norddeutschland bis an den Rand des Nordpfälzer Berglandes gefahren. Einer der rapsgelben Fahrzeuge ...