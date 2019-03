Bei der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsverein Neu-Bamberg/Tiefenthal stand Gerhard Genennig im Mittelpunkt, denn er wurde vom stellvertretenden Kreisvorsitzenden Michael Simon für 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Der Jubilar ist nicht nur Mitglied in der SPD, er hat auch Verantwortung in der Gemeinde übernommen, war mehr als eine Periode im Gemeinderat und hat in verschiedenen Ausschüssen mitgewirkt. ...