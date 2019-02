Große Freude über Spende für die Vorschulkinder

Bad Münster Ebernburg. Der Rewe Markt Meyer spendete 500 Euro an den Förderverein Kita Kunterbunt.

Der Rewe-Markt Meyer in Bad Münster am Stein-Ebernburg hat 500 Euro an den Förderverein der städtischen Kita Kunterbunt gespendet. Das Geld stammt aus Einnahmen der Toilettenbenutzung des Einkaufmarktes. Mit der ...